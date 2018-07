Kinderopvang Het Wespenestje blaast 30 kaarsjes uit 13 juli 2018

02u25 0

De buitenschoolse kinderopvang Het Wespenestje in Wespelaar (Haacht) vierde onlangs haar 30-jarig bestaan. Omdat veel ouders de nood aan kinderopvang aankaartten, startte in 1988 de opvang vanuit de plaatselijke kleuterschool.





In het begin waren het vooral vrijwilligers die meehielpen in de opvang. Ingrid,een van hen, is nog steeds in de kribbe aan de slag. "We startten met 5 kindjes in de opvang. In het begin bestond de inrichting van het lokaal uit gekregen en zelf meegebrachte spullen. We deden zelf het onderhoud en de was werd om de beurt door de vrijwilligers mee naar huis genomen. Wat leuk is, is dat de kinderen van weleer nu met hun eigen spruiten terugkeren."





In 2016 werd het Wespenestje overgenomen door Landelijke Kinderopvang. De vestiging heeft vandaag een erkenning voor 66 voltijdse opvangplaatsen.





(SPK)