Kinderboekendag 20 maart 2018

02u36 0

De intergemeentelijke bibliotheek HaBoBIB houdt in het kader van de Jeugdboekenmaand op zaterdag 24 maart een 'Kinderboekendag'. Auteur Gerda de Preter gaat die dag op bezoek in de vestiging in Haacht.





Jonge, maar ook volwassen lezers kunnen van 10 tot 12 uur doorlopend kennis maken met haar en de boeken die ze schrijft. In de vestiging van Boortmeerbeek geeft cartoonist Nix die dag een workshop striptekenen.





Kinderen vanaf 8 jaar leren tussen 10 en 11.30 uur stap voor stap een personage tekenen en een scenario bedenken. Ze werken ook een korte strip af. Inschrijven via www.habobib.bibliotheek.be.





(SPK)