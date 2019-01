Kim Gevaert geeft lezing KAR

15 januari 2019

15u20 0 Haacht Voormalig Belgisch topatlete Kim Gevaert geeft donderdag 17 januari een lezing in Don Bosco Haacht, waar ze zelf ooit nog school liep.

Gevaert komt spreken op uitnodiging van VIA Don Bosco, een ngo voor ontwikkelingssamenwerking actief in onderwijs tewerkstelling, die vijftig jaar bestaat. De ngo wil het recht op onderwijs voor alle jongeren in de wereld in de kijker zetten. “Kim Gevaert keert terug naar haar middelbare school om te vertellen over haar startjaren, veerkracht en overwinningen. Maar ook elementen als gendergelijkheid, teambuilding en fairplay komen aan bod. Het zijn stuk voor stuk soft skills die typerend zijn voor kwalitatief onderwijs en die ook VIA Don Bosco in haar onderwijsprojecten integreert”, zegt persverantwoordelijke Bram Reekmans. De lezing vindt plaats op donderdag 17 januari om 18.15 uur in Don Bosco Haacht, Stationstraat 87 in de zaal van de middenschool. Tussen februari en mei volgen nog avondlezingen elders in het land. Meer info: www.viadonbosco.org/avondlezingen.