Kerstboomophaling en -verbrandingen

Inwoners van de gemeente Haacht kunnen hun afgedankte kerstboom door de gemeente gratis laten ophalen. Registratie is wel noodzakelijk en moet vóór vrijdag 5 januari gebeuren via het onlineformulier op de gemeentelijke website. De ophaling zelf gebeurt op dinsdag 9 januari, vanaf 8 uur 's ochtends. De opgehaalde bomen gaan naar de kerstboomverbranding van de Landelijke Gilde en van Chiro Wespelaar. De Landelijke Gilde houdt haar verbranding op zaterdag 13 januari op het terrein achter het Klein Eikeblok in Tildonk. Chiro Wespelaar verbrandt haar bomen op zaterdag 27 januari op haar terrein aan het Heike in Wespelaar. Iedereen is hierbij welkom. (SPK)