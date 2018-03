Judoclub Jigoro krijgt nieuwe voorzitter 01 maart 2018

Pierre Methot (71, tweede van links) stichtte judoclub Jigoro Boortmeerbeek op 20 maart 1985. In 1987 werd hij voorzitter en dat deed hij tot nu toe met verve, hij behaalde ondertussen zijn vijfde dan zwarte gordel. Jigoro zal bovendien komend jaar een vzw worden. Methot is momenteel zijn opvolger, Europees en wereldkampioen bij de masters -100 kg, Tim Pedus uit Wespelaar (in het blauw), aan het klaarstomen voor het voorzitterschap. Beiden gaven bloemen aan Yara De Maeyer uit Boortmeerbeek die provinciaal kampioene werd en brons behaalde op het Belgisch kampioenschap in Deurne. Jeugdtrainer Raf Eldens mocht zeker niet op de foto ontbreken.





(SVDL)