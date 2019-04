Jonge motorrijder zwaargewond na aanrijding op Provinciesteenweg ADPW

01 april 2019

Op de Provinciesteenweg (N21), aan het station van Haacht, is maandagochtend omstreeks 8.15 uur een motorrijder zwaargewond geraakt na een botsing met een personenwagen.

“Een bromfietser, komende uit de richting Kampenhout, reed vooraan op een auto die de parking van het station van Haacht wilde verlaten in de richting van Kampenhout. De bromfietser, een jonge man, belandde op de rijbaan en werd zwaargewond overgebracht naar het Imeldaziekenhuis in Bonheiden. Hij verkeert niet in levensgevaar. Door het ongeval werd de N21 ongeveer een half uurtje afgesloten voor het verkeer”, zo vertelt Paul Belmans, woordvoerder van lokale politiezone BHK (Boortmeerbeek-Haacht-Keerbergen).