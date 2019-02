Jogger even bewusteloos na aanrijding met fietser ADPW

26 februari 2019

Een 69-jarige man uit Kampenhout kwam zondag omstreeks 11 uur ten val toen hij aangereden werd door een fietser. Dat gebeurde toen de man aan het joggen was aan de Zuiddijk in Tildonk. De man werd aangereden door een fietser die uit de tegenovergestelde richting kwam. Hij was zelfs even bewusteloos en werd uiteindelijk voor verzorging overgebracht naar het Heilig Hartziekenhuis te Leuven. De fietser, een 48-jarige man uit Leuven, liep op het eerste gezicht geen verwondingen op.