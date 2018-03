Jiroflée interpelleert over uitbreiding luchthaven 29 maart 2018

Volksvertegenwoordiger Karin Jiroflée (sp.a) heeft minister van Mobiliteit François Bellot (MR) aan de tand gevoeld over een eventuele uitbreiding van de luchthaven. Jiroflée stelt dat bij een verlening van de start- en landingsbaan 25L Haacht er een enorme hoeveelheid lawaaihinder zou bijkrijgen. "De huidige concentratie vluchten is onaanvaardbaar", stelt Jiroflée. "Maar zelfs zonder de handhaving van 'Leuven Rechtdoor' betekent het groeiscenario van de luchthaven dat Haacht enorm veel lawaai méér te verduren zou krijgen, net als Tildonk, Wakkerzeel en Wespelaar." Zonder een oplossing voor de concentratie van Leuven Rechtdoor kan er wat sp.a betreft dan ook niet gepraat worden over een uitbreiding van de luchthaven, of het vastleggen van een vliegwet met vliegroutes. "We zitten nu al jaren in de fase van technische besprekingen", foetert Jiroflée. "Het wordt hoog tijd dat hij in plaats van te kakelen eindelijk eens een ei legt. Bellot kan of wil mijn vraag naar een termijn om de heikele kwestie op te lossen niet beantwoorden. Volgens mij is de minister dan ook niet van plan tijdens deze legislatuur nog met een oplossing te komen." (SPK)