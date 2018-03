Jeugdboekenfeest HaBoBIB 20 maart 2018

02u36 0

De intergemeentelijke bibliotheek HaBoBIB houdt in het kader van de Jeugdboekenmaand (1 tot 31 maart) onder meer een Jeugdboekenfeest.





Op woensdag 21 maart zijn er in de bib van Boortmeerbeek gezien het thema 'Wetenschap en Techniek' onder andere creatieve voorstellingen, is er de workshop 'Zelf snoep maken' en kan men een airbrush tatoeage laten zetten. Alle jongeren zijn die namiddag welkom van 13 tot 16 uur in de bib langs de Blokstraat in Schiplaken. Een week later, op woensdag 28 maart zijn er in de bib van Haacht onder andere vertelmomentjes door Katelijne Billet, is er de workshop 'Zelf bruisballen, badzout en haargel maken', en kan men een gek kapsel laten creëren. Alle jongeren zijn die namiddag welkom van 14 tot 17 uur in de bib langs de Verhaegenlaan. Deelname is telkens gratis. Inschrijven is niet nodig. (SPK)