Inwoners kleien om Wereldoorlog II te herdenken 02u31 0 Foto Ponsaerts In Keerbergen werden eerder al zo'n drieduizend kleibeeldjes gemaakt voor het kunstproject. Haacht In het kader van de herdenking van de Tweede Wereldoorlog opent Toerisme Vlaams-Brabant vzw acht dagen lang een mobiel klei-atelier in Tildonk.

In het atelier kan je een eigen kleibeeldje maken voor de grootschalige 'land art'-installatie ComingWorldRememberMe van kunstenaar Koen Vanmechelen. Wereldwijd worden er al sinds 2014 van die beeldjes gemaakt in workshops. Het doel is om er uiteindelijk 600.000 te hebben: eentje voor elke gesneuvelde op Belgische bodem. De beeldjes zullen in november samen een kunstproject vormen in het niemandsland rond Ieper.





Wie zelf tijdens een halfuur durende workshop een beeldje wil maken, is van zaterdag 20 tot en met zondag 28 januari welkom in het Belevingscentrum '14-'18 in Tildonk. Je kan er elke dag terecht tussen 9 en 19 uur. Deelnemen kost 5 euro, de helft van die som gaat naar een goed doel dat kinderen in oorlogssituaties helpt. Het Belevingscentrum '14-'18 vind je in de Kruineikestraat 5a in Tildonk. (SPK)