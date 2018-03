Infomoment VELOKadee 24 maart 2018

02u28 0

De gemeente Haacht en vzw VELO uit Leuven houden op vrijdag 30 maart een infomoment over VELOKadee, een verhuursysteem voor kinderfietsen. Deze dienstverlening werd eind 2017 in Haacht gelanceerd. Leden kunnen voor een abonnementsprijs van 60 euro per jaar steeds over een kinderfiets op maat beschikken. Wanneer het kind een fiets ontgroeit, kan de tweewieler tijdens een kies- en ruilmoment in de gemeente kosteloos voor een groter exemplaar worden ingeruild. Het onderhoud is eveneens in de prijs inbegrepen. Het VELOKadee-infomoment van 30 maart vindt van 14 tot 17 uur plaats in de Vrije Basisschool Wakkerzeel, Pastoriestraat 48. Meer info: www.haacht.be/kinderfiets. (SPK)