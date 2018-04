Infoavond 'Wonen in Haacht, vandaag en morgen' 18 april 2018

02u40 0

Omdat de woonruimte steeds schaarser wordt en de toenemende bevolking en steeds veranderende maatschappij tot bijsturen dwingt, houdt de gemeente Haacht op maandag 23 april de infoavond met de Vlaamse Bouwmeester Leo Van Broeck. Tijdens 'Wonen in Haacht, vandaag en morgen' wordt eerst de 50 minuten durende documentaire 'Plannen voor plaats' van Nic Balthazar vertoond. Nadien wordt bekeken hoe vanuit de huidige wetgeving kan worden omgegaan met vernieuwing en is er een open gesprek met de Vlaamse Bouwmeester. Te bespreken vragen voor Van Broeck kunnen vooraf worden ingediend via omgeving@haacht.be. De infoavond vindt plaats in GC Den Breughel en is gratis toegankelijk. Aanvang om 20 uur. (SPK)