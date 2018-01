Infoavond 'De driehoek op z'n kop' 02u33 0

De Christelijke Mutualiteit houdt op dinsdag 23 januari een lezing in Haacht met als titel 'De driehoek op z'n kop. En meer!'. Voedingsexpert Patrick Mullie geeft uitleg bij de vernieuwde voedingsdriehoek. Hij laat geïnteresseerden kennismaken met het geheel vernieuwde voedings- en bewegingsmodel: de driehoek werd op z'n kop gezet, anders ingedeeld én de overbodige voedingsmiddelen naar een aparte bol verwezen. Iedereen is welkom. De lezing vindt plaats in GC Den Breughel, Wespelaarsesteenweg 85 in Haacht. Aanvang om 20 uur. De toegang is gratis. (SPK)