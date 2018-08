Inbraken 21 augustus 2018

In de Mortelstraat in Tildonk werd het afgelopen weekend een inbraak vastgesteld. De bewoner van een huis stelde na een weekendje vakantie bij thuiskomt vast dat er was ingebroken. De dieven hadden de achterdeur geforceerd en de woning doorzocht. De volledige buit is vooralsnog onduidelijk, maar er werd al zeker een fototoestel gestolen.





De politie stelde eveneens inbraakpogingen vast aan Eikeblok in Haacht en op de Aarschotsebaan in Boortmeerbeek. Daar slaagden de dader(s) niet in hun opzet. (ADPW)