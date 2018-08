Inbraak 25 augustus 2018

Dieven hebben ingebroken in herberg 'Int Hofken' op de Markt in Haacht. Dat gebeurde in de nacht van dinsdag op woensdag. Het kleingeld uit de kassa werd meegenomen, samen met een geldkoffertje gevuld met fooien. (ADPW)