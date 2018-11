Inbraakpoging ADPW

28 november 2018

Dieven hebben geprobeerd om dinsdag in te breken in een woning in de Vingerstraat in Haacht. De daders maakten handig gebruik van de afwezigheid van de bewoners. Ze braken in via een schuifraam aan de achterkant van de woning. Het raam raakte daarbij beschadigd, maar de dieven konden de woning niet betreden.