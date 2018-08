Inbraak in woning 11 augustus 2018

02u34 0

In de Bertrodestraat werd tussen vrijdag 3 augustus en woensdag 8 augustus een inbraak gepleegd. De inbrekers konden via een raam aan de achterzijde van de woning gebruik maken van de afwezigheid van de bewoners om zo de woning te betreden. Die woning werd grotendeels doorzocht maar het was nog niet duidelijk of er iets gestolen werd. (ADPW)