Inbraak in kantine 24 april 2018

In de kantine van voetbalclub FC Tildonk in de Zevende Liniestraat werd tijdens de nacht van zaterdag op zondag ingebroken. De dader kon zich toegang verschaffen via een raam dat op kiepstand stond. In het gebouw werd ook nog een binnendeur opengebroken. Vermoedelijk was de dader op zoek naar geld. Dat besluit de lokale politie gelet op de wanorde van papieren. Er was geen geld aanwezig. Op het eerste gezicht werd er ook geen andere buit gemaakt. (ADPW)