Hier hoef je nooit meer langs kassa

SPAR WESPELAAR EERSTE WARENHUIS WAAR KLANT VOLLEDIG MET SMARTPHONE WINKELT SVEN PONSAERTS

05 juni 2018

02u37 0 Haacht Wie dat wil hoeft voortaan bij Spar Wespelaar niet meer langs de kassa te passeren. De supermarkt is de eerste in België die een innovatief selfscan- en betalingssysteem via smartphone introduceert. De klant scant, betaalt en verlaat de winkel via zijn smartphone, waarop ook zijn 'kasticket' verschijnt. De klassieke kassa's blijven wel bestaan.

"Geen aparte scanner, ander betaalsysteem of papieren kasticket. Het enige wat onze klanten nog nodig hebben om af te rekenen, is hun smartphone", zegt Arthur De Greef (57), zelfstandig zaakvoerder van Spar Wespelaar. "Dankzij de nieuwe app 'Scan. Pay. Go.' kunnen klanten met hun smartphone producten scannen én betalen, zonder nog langs een klassieke kassa te moeten passeren. In dat opzicht is dit systeem uniek in België. Na het eenmalig inloggen op de 'Scan. Pay. Go.'-app op hun smartphone scannen klanten telkens zelf de barcode van het product dat ze in hun mandje of kar leggen", legt De Greef de te volgen werkwijze uit. "Eens klaar met winkelen, rekenen ze in de 'betaalzone' meteen mobiel af, met hun eigen, vertrouwde online bank- of de Bancontact-app. Na betaling opent men met behulp van de op het scherm verkregen QR-code het poortje naar de uitgang. Makkelijk. Het digitale kassaticket volgt per mail."





Geen tijdverlies

De Greef en echtgenote Ingrid De Koster waren meteen gewonnen voor het systeem. "Het kassaloos betalen is een nieuwe manier van winkelen waardoor klanten sneller hun boodschappen kunnen doen. Zeker klanten die maar enkele producten willen kopen, besparen zo tijd. Zo hebben we hier heel wat bedrijven uit de buurt waarvan de werknemers onder hun middagpauze snel binnenspringen, voor een vers broodje of een andere kleine aankoop. Via dit systeem verliezen ze geen tijd in de rij. Maar hopelijk vindt ook wie hier zijn wekelijkse inkopen komt doen de weg naar de app." Om eventuele winkeldiefstal te ontmoedigen, pikt het systeem willekeurig klanten uit voor een controle.





Kassa's blijven ook

Spar kiest er wel bewust voor om ook de bemande kassa's te behouden. Klanten kunnen dus kiezen voor welk afreken- en betaalsysteem ze kiezen. De personeelsleden van Spar Wespelaar hoeven dus nog niet meteen voor hun job te vrezen. "Dit is een aanvullende service. De kassierster blijft", verzekert De Greef. "En de enkele vrijkomende werkuren zullen zeker elders in de winkel nuttig worden benut, al is het om u te tonen waar de kruidnagel is te vinden. Maar ook voor vragen of bij problemen staat het speciaal getrainde personeel klaar om te helpen en te begeleiden."





Ecowall

Het is niet de eerste maal dat Spar Wespelaar een opmerkelijke nieuwigheid lanceert. "Van bij de opstart in 2001 wisten we meteen dat dit een erg 'vruchtbare' omgeving is, maar ook één met al wel wat warenhuizen in de buurt", vertelt De Greef. "Dat we ons zouden moeten onderscheiden en innovatief zijn, was dus meteen duidelijk. In dat kader voorzagen we bij de ruim 4 miljoen euro kostende vernieuwing onder meer een overdekte parking, een Cubee-pakjesautomaat voor online-afhalingen en ons 'minicontainerpark': de 'Ecowall', waar klanten hun PMD, gebruikte frituurolie, batterijen en glas kunnen inleveren.