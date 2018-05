Herman Van Rompuy peter van nieuwe haikuboom 17 mei 2018

02u37 0 Haacht In de kloostertuin van de Engelenburcht staat voortaan een 'haikuboom'. Met het project wil de provincie van de 'stiltetuin' niet alleen een rustplek maken, maar ook een plaats die aanzet tot reflectie en actie.

"De tuin van de Engelenburcht is, zeker bij het 100-jarige einde van WOI, een ideale plek om stil te staan bij oorlog en vrede", zegt gedeputeerde van Toerisme Monique Swinnen. "In de herdenkingsboom kunnen zelfgeschreven haiku's rond het thema vrede en hoop worden opgehangen. Op de zitbank onder de grote treurwilg kunnen bezoekers plaatsnemen om zelf een haiku te schrijven, of de opgehangen exemplaren te lezen."





Levensgevoel

Voormalig Europees president Herman Van Rompuy, zelf een begenadigd haikuschrijver, is peter van de boom en hing gisteren een eigen haiku op. "Een haiku is zoveel meer dan die 17 lettergrepen. De drie lijntjes zijn eerder een poëtisch levensgevoel dat, vertrekkende vanuit iets wat verwondering wekt, of de schrijver getroffen heeft, altijd over de natuur of seizoenen gaat. En belangrijk: de laatste vijf lettergrepen zouden bij de lezer steeds verwondering moeten uitlokken." De boom, die al zo'n honderd haiku's telt, is vrij toegankelijk langs de schoolpoort aan de Kruineikestraat 5A.





(SPK)