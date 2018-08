Herdenkingsbord voor vermoorde familie Valckenaers 21 augustus 2018

02u24 0

Precies 104 jaar nadat tijdens de Eerste Wereldoorlog zeven kinderen en jongeren van de familie Valckenaers in Tildonk (Haacht) door de Duitse troepen werden vermoord, zal de gemeente op zondag 26 augustus een gedenkbord voor de zeven oorlogsslachtoffers onthullen. Op 26 augustus 1914 vond op de boerderij van de familie Valckenaers langs de Hambosstraat in Hambos (Tildonk) een ware slachtpartij plaats. Als wraak omdat ze vanuit de hoeve werden beschoten, moordde de Duitse veroveraar zeven leden van de twee familie's Valckenaers in koele bloede uit. Terwijl de ouders zich een hele dag in de beerput schuil hielden, werden Victorine (2), Jeanne (6), Hortense (17) en Louise (19) - vier dochters van Isidoor Valckenaers - en Jozef (14), Jules (17) en Frans (20) - drie zonen van Edward Valckenaers - onschuldig vermoord. Isidoor zelf werd verminkt en zijn vrouw Josephine Cuveliers verloor een oog. De boerderijtjes van beide families werden na de moordpartij in brand gestoken. De gemeente Haacht wil nu met een sobere herdenkingsplaat op de plaats van het gebeuren de slachtoffers blijvend herdenken. Nu zondag zal er vanaf 14 uur langs de Hambosstraat 1 een korte inhuldigingsceremonie plaatsvinden. Iedereen is daarbij welkom. Wagens kunnen het best aan het station van Hambos worden geparkeerd. (SPK)