HAGOK doet 'Slag aan de Dijle' over ZONDAG GROTE 'RE-ENACTMENT WO II' AAN HAACHTSE DIJLEBUNKER ANTITANKGRACHT SVEN PONSAERTS

26 mei 2018

02u52 0 Haacht De Haachtse Geschied- en Oudheidkundige Kring (HAGOK) brengt zondag de Duitse invasie van 78 jaar geleden opnieuw tot leven. Een 70-tal 're-enactors' speelt aan de Antitankgracht langs de Dijle een veldslag uit mei 1940 na.

Er zullen zondag aan de Antitankgracht in Haacht geweer- en artillerieschoten klinken. Zoals dat in mei 1940 het geval was, zullen 'Belgische soldaten' aan de verdedigingslinie Koningshooikt-Waver klaarstaan om een aanval van het Duitse leger op te vangen. "Meer dan 70 re-enactors uit een tiental gespecialiseerde groepen zullen, opgesplitst in 'Duitsers' en 'geallieerden' met getrokken wapen tegenover mekaar staan - elk aan hun zijde van de verdedigingslinie", legt Ward Caes voorzitter van Hagok uit. "Het publiek zal er een live-heruitgave kunnen beleven van de veldslagen die ook in onze regio werden beslecht."





Speciaal overgekomen

"Omdat de aandacht omtrent WO II veelal naar de bevrijding in 1945 gaat, is deze reconstructie van de 'inval' in België toch enigszins uniek", weet projectleider Kurt Nys, zelf gepassioneerd door WOII. "Zondag in Haacht dus geen Amerikaanse voertuigen of bevrijdingsleger, want dat is pas vier jaar later in oorlog gekomen. Komen wél in actie aan de beschermde Antitankgracht en gerestaureerde oorlogsbunker: zowel het Duitse invasieleger als de 'geallieerden', bestaande uit Belgische soldaten en het Engelse expeditieleger. Onder de 'aanvallers' ook heel wat echte Duitsers, die speciaal overkomen. Ook de Belgische Ardeense Jagers zullen geüniformeerd zijn zoals ze 78 jaar geleden streden. Toch best bijzonder als je weet dat er nog maar weinig van hun kostuums en materieel bewaard is gebleven. Heel wat Belgisch materieel werd na de Achttiendaagse Veldtocht door de Duitsers immers aangeslagen, en in de metaalovens gesmolten." Ook de Haachtse Dijlebunker zal zondag bemand en ingericht zijn, mét mitraillette en zendapparatuur.





Boekvoorstelling

De 're-enactment'-opvoeringen vinden plaats om 10.30 en 14.30 uur (veldslag) en om 12.30 en 16.30 uur (parade met materieel als authentieke zijspanmotoren en wapens), en duren telkens ongeveer 20 minuten. Tussendoor zijn er geleide wandelingen langs de Antitankgracht, en kan men het bivak en een 'militariabeurs' met alle mogelijke gebruiksvoorwerpen, boeken en kaarten uit de beginjaren van WOII bezoeken. Ook op het 'Interbellum- en WOII-terras' wordt, onder meer met bakharing, rijstpap en muziek van uit de tijd van Édith Piaf, teruggekeerd naar mei '40. Op haar boekenstand lanceert HAGOK tegelijk haar nieuwste, rijk geïllustreerde, publicatie. Het boek 'Een militaire illusie. De Dijlelinie tegen Hitler in de regio Haacht' belicht de Dijlestelling bij aanvang van WO II, voornamelijk tussen de Dijle en de vaart Leuven-Mechelen. Het boek geeft weer waarom de megalomane verdediging een militaire en politieke illusie werd.





De toegang tot 'het slagveld' langs de Keerbergsesteenweg (ingang Wilde Heide) bedraagt 10 euro (leden HAGOK: 5 euro, tot 16 jaar gratis). Meer info: www.hagok.be.