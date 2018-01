HaBoBIB houdt signeermomenten regionale auteurs 02u26 0

De hele maand januari biedt HaBoBIB - de intergemeentelijke bibliotheek van Haacht en Boortmeerbeek - een podium aan lokaal schrijverstalent. De vier signeer- en voorleessessies zijn ideale gelegenheden om de auteurs uit de regio te ontmoeten, en eventueel hun werk aan te kopen. Haachts misdaadauteur Tom Bergs kan men op zaterdag 13 januari van 10 tot 12 uur in de HaBoBIB van Boortmeerbeek ontmoeten. Relatietherapeute Mieke Mievis en schrijfster en sportjournaliste Hilde Martinez tekenen op zaterdag 20 januari van 10 tot 12 uur samen present in de HaBoBIB van Haacht. Op zaterdag 27 januari zit daar eveneens van 10 tot 12 uur psycholoog Sophie Maes uit Boortmeerbeek. De Boortmeerbeekse misdaadauteurs Willy en Steven Bogaerts - vader en zoon - zullen op zaterdag 3 februari van 10 tot 12 uur in de bib van Boortmeerbeek zijn. HaBoBIB Haacht is gelegen langs de Verhaegenlaan 5. HaBoBIB Boortmeerbeek langs de Blokstraat 2 in Schiplaken. (SPK)