HaBoBIB brengt gratis kleutervoorstelling 19 januari 2018

HaBoBIB brengt op woensdag 24 januari de kleutervoorstelling 'Kom maar bij mij'.





De muzikale voorstelling van 45 minuten, gericht op kleuters van de tweede en derde kleuterklas, vindt plaats in de bibliotheek langs de Verhaegenlaan 5 in Haacht en vangt aan om 14 uur.





De toegang tot het evenement is gratis. Inschrijven is wel noodzakelijk en kan op de website www.habobib.be. (SPK)