Haakbeest lanceert digitale dierentuin DOEL: APOTHEOSE IN 2024 MET 500.000 GEHAAKTE KNUFFELS IN NEKKERHAL SVEN PONSAERTS

15 februari 2018

02u35 0 Haacht Haakatelier Het Haakbeest, gespecialiseerd in kleurrijke dierenknuffels, lanceert 'Het Beestenrijk' waarbij creatievelingen maandelijks een ander 'beest' haken en het online registreren. "Ons doel is om met een 'haakcommunity' in 2024 tot een digitale dierentuin van 500.000 knuffels te komen. Die hopen we binnen zes jaar samen te brengen in een grote 'zoo' in de Nekkerhal."

"Haken is weer hip. Het Haakbeest wil hierbij een trendsetter zijn", zegt Elke Wellens, zaakvoerder van de haakwinkel uit Haacht. "Voortdurend worden hier eigen ontwerpen, patronen en pakketten bedacht met nieuwe knuffels en concepten. Wat in 2013 begon als een hobby is uitgegroeid tot een online webshop én een fysieke winkel met een team van drie mensen. Ikzelf, mijn man Stephane en medewerkster Vanessa bieden alles wat nodig is om zelf de leukste knuffels te haken."





Realistisch

Maandelijks ontwerpen Elke en Vanessa zelf een nieuw patroon voor een dierenknuffel. "We proberen de dieren daarbij zo realistisch mogelijk te maken. Dat ikzelf van opleiding dierenarts ben, helpt zeker. Wat het dier van de maand is, ontdekt de klant pas bij ontvangst van het Mysteriepakket. De doos bevat alles wat de creatieveling nodig heeft: van handleiding over garen, de vulling, accessoires als oogjes en neusje tot een haaknaald", somt Wellens op. "Het leuke is dat zowel beginners als gevorderden met het 'Haak-het-zelf'-pakket aan de slag kunnen. En via allerlei verschillende hulpkanalen als videotutorials, workshops en het haakatelier zorgen wij ervoor dat niemand vast komt te zitten."





Voor haar tweejarig bestaan, lanceert het atelier een nieuwe en unieke haakbeleving. "Vandaag verlangen steeds meer mensen terug naar het fysieke, tastbare contact. Om hieraan tegemoet te komen, bedachten we een uniek concept dat voor een volledige haakbeleving gaat: 'Het Beestenrijk'. Dat digitale platform moet tot één grote, digitale knuffeldierentuin uitgroeien, gecreëerd door de abonnees van onze Mysteriepakketten. Het is de bedoeling dat elke gehaakte mysterieknuffel er met een foto wordt geregistreerd in zijn eigen verblijf: de Zwarte Kat, Grijze Wolf, de Regenboogvis, het Stokstaartje,... Elke knuffel krijgt een nummer en een levensecht paspoort als 'bewoner van Het Beestenrijk'."





Nekkerhal 2024

Wellens neemt op die manier iedereen mee in een ideale mix tussen het tastbare en het digitale. "Het concept is een avontuur van zes jaar dat zijn apotheose zal bereiken in 2024. Tegen dan zouden er in 85 verschillende dierenverblijven honderdduizenden knuffels moeten verblijven", legt Wellens uit. "Het is onze bedoeling deze in 2024 in de Nekkerhal van Mechelen in een 'dierentuin' van minstens 500.000 gehaakte knuffels te verzamelen.





Een Mysteriehaakabonnement kost 45,30 euro per maand. Voor de VIP-versie, met toegang tot alle digitale patronen, betaal je 53,80 euro. Meer info: www.hethaakbeest.be.