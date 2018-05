Haachtse 'Tongerlo NOX' verkozen tot beste 'Ale'. 16 mei 2018

02u41 0 Haacht De Tongerlo NOX, het bruine abdijbier van Brouwerij Haacht uit Boortmeerbeek, is op de 'Beer & Whisky Fair' in het Zweedse Göteborg bekroond tot beste bier in de categorie 'Ale 5,1-7%'. Het is al de tweede maal dat de Tongerlo NOX een buitenlandse award in de wacht sleept.

Een 18-koppige professionele jury proefde tijdens de 'Beer & Whisky Fair' blind meer dan 400 bieren uit alle uithoeken van de wereld. In de categorie 'Ale 5,1-7%' kon de Tongerlo NOX, met zijn fluweeltoets van vanille en zijn bitterheid van fondantchocolade, de jury het meest bekoren. De gouden medaille is, na een zilveren medaille op de 'Asia Beer Awards' in 2013, niet alleen de tweede prestigieuze bekroning voor het bruine abdijbier van Brouwerij Haacht, het is ook de vierde voor het hele Tongerlo-gamma. Eerder vielen ook al de Tongerlo LUX en de Tongerlo PRIOR in de prijzen. "Tongerlo is een gevestigde waarde in binnen- en buitenland", stelt Boudewijn van der Kelen van Brouwerij Haacht. "Dat ons authentiek, Belgisch abdijbier hoog scoort tijdens internationale bierevents, is een beloning voor het vakmanschap van onze brouwmeester en al onze medewerkers." (SPK)