Haachtse Super 8 Saison kaapt bierprijs weg op Brussels Beer Challenge KAR

26 november 2018

21u22 0 Haacht Op de Brussels Beer Challenge, een van de belangrijkste internationale biercompetities, heeft de Super 8 Saison van brouwerij Haacht zilver gewonnen in de internationale categorie ‘Flavoured Beer, Herb & Spice’.

De brouwerij lanceerde het donkerblonde, natuurtroebele oogstbier een jaar geleden. Het wordt gebrouwen op basis van vijf granen: rogge, mout, haver, tarwe en spelt. Met een alcoholpercentage van 4,8% combineert het bier de sensatie van een speciaalbier met een relatief laag alcoholgehalte. Het is de tweede prestigieuze award voor de piepjonge SUPER 8 Saison en de vijfde voor het hele SUPER 8-gamma op een jaar tijd. Op de Brussels Beer Challenge van vorig jaar werd de SUPER 8 IPA uitgeroepen tot beste ‘Pale & Amber Ale: English IPA’. En ook op World Beer Awards doet SUPER 8 het goed: in 2017 kroonde de SUPER 8 Blanche zich tot beste ‘Belgian style witbier’ van België en in 2018 kaapten ook de SUPER 8 Export en SUPER 8 Saison er medailles weg. “Toen we enkele jaren geleden besloten om een reeks bieren op de markt te brengen in een vertrouwde bierstijl, maar met een ongewone twist, hadden we nooit durven dromen dat het zo’n enorm succes zou worden, ook bij kenners. Extra mooi is dat deze tweede award voor onze SUPER 8 Saison samenvalt met de lancering van de SUPER 8 Flandrien. Ik ben ervan overtuigd dat deze vijfde telg zijn ijzersterke SUPER 8-familie alle eer zal aandoen”, zegt marketingdirecteur Boudewijn van der Kelen.