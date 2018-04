Haachtse poetsvrouwen vragen (en krijgen) loonsopslag 04 april 2018

02u25 0 Haacht N-VA Haacht pleit voor een spoedige loonsverhoging voor de schoonmaaksters van de poetsdienst van het OCMW.

De werkgroep Sociaal Beleid van N-VA Haacht onderzocht de recente klacht van enkele Haachtse poetsvrouwen. Die hekelen het feit dat de gemeente dit jaar wel een loonsverhoging toekent aan leidinggevende functies, maar niets extra voorziet voor de laagste lonen. Volgens N-VA bestuurslid Marc Vermylen is er inderdaad een probleem. "De poetsvrouwen worden bij het OCMW en de gemeente Haacht ingeschaald in weddeschaal E (ongeschoolden), terwijl ze toch al geregeld bijgeschoold worden en ook in hun sociale contacten met de senioren over heel wat vaardigheden dienen te beschikken. Weddeschaal D is dus zeker te verantwoorden. Ook de buurgemeenten Boortmeerbeek, Keerbergen en Tremelo passen deze loonschaal voor hun poetspersoneel al toe. Volgens N-VA vertrokken er al enkele personeelsleden naar deze buurgemeenten.





"Dat maakt een extra inspanning om het personeel in Haacht te houden noodzakelijk." Het Haachtse schepencollege laat weten eerder al te hebben beslist om de opschaling van alle E-functies naar een D-functie dit jaar, als onderdeel van de integratie OCMW-gemeente, administratief voor te bereiden, met de bedoeling deze - om budgettaire reden - vanaf 2019 in voege te laten treden. De aanpassing zou niet enkel voor poetsvrouwen gelden. Ook de zaalwachters van de sporthal en enkele werknemers van de loods zijn immers nog op E-niveau ingeschaald. (SPK)