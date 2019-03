Haacht zoekt bijzitters ADPW

28 maart 2019

De gemeente Haacht zoekt nog bijzitters om de verkiezingen op zondag 26 mei in goede banen te helpen leiden. Daarom plaatste de gemeente een oproep op hun website via de link www.haacht.be/bijzitters-gezocht. Kandidaten moeten achttien jaar zijn, de Belgische nationaliteit hebben en stemgerechtigd zijn. De bijzitters moeten aanwezig zijn van 7 tot 16 uur en ontvangen een kleine vergoeding voor hun aanwezigheid. De gemeente zorgt voor voldoende eten en drinken. Aanmelden kan via bevolking@haacht.be of 016 26 94 20.