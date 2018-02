Haacht zet Witte Goud op de kaart HORECAPLAN MÉT WANDELROUTES ZET ASPERGES EN WITLOOF IN SPOTLIGHTS SVEN PONSAERTS

12 februari 2018

02u38 0 Haacht De gemeente Haacht zet met haar nieuwe horecaplan het merk 'Witte Goud' nu ook letterlijk op de kaart. Langsheen drie nieuwe wandelroutes zetten ruim twintig horecazaken de streekproducten witloof, en binnenkort ook asperges, op de menukaart. Met een wedstrijd gaat men bovendien op zoek naar de Haachtse hobbykok met het beste aspergerecept.

Drie nieuwe wandelingen, een receptenwedstrijd én de asperge en het witloof op zowat elke Haachtse restaurant- en brasseriekaart: het zijn de nieuwste acties waarmee de gemeente Haacht haar 'Witte Goud' wil promoten. "Het 'Witte Goud', dat zijn de Haachtse waardevolle streekproducten witloof en de asperge", legt schepen van Lokale Economie Nico Bogaerts (Open Vld) uit. "Met deze acties uit ons nieuwe horecaplan willen we vanuit de Adviesraad voor Lokale Economie de lokale landbouwers steunen die de arbeidsintensieve teelt ervan in stand houden."





Wandelroutes

Ter promotie stippelde de gemeente drie nieuwe wandelroutes uit, vastgelegd in een nieuwe wandelkaart. "Die brengt alle Haachtse cafés en restaurants in beeld en gidst de gebruiker langs de ongeveer negen kilometer lange routes doorheen onze mooie gemeente. Alle restaurants en tavernes langs het parcours engageerden zich om de seizoensgebonden streekproducten asperges en witloof op de menukaart te plaatsen. Door de lokale horeca te betrekken, verbreden we het draagvlak voor onze streekproducten: inwoners en toeristen die in onze groene gemeente komen wandelen of fietsen, worden door de acties aangemoedigd om in een van onze vele cafés en restaurants voor lokale producten te kiezen."





De horeca vormt de ruggengraat van het plan, maar ook de Haachtse landbouwers, en lokale ondernemers zullen er hun voordeel uit halen, zo meent Bogaerts. "In de toekomst komt er ook een 'landbouwleerpad', met infoborden aan enkele specifieke landbouwvelden. En er wordt hard gewerkt aan de samenwerking met toeristische trekpleisters en hotspots als lokale brouwerijen, het Arboretum en het Belevingscentrum '14-'18 - allemaal om onze streek en haar producten te promoten."





Om het plan nog kracht bij te zetten, wordt nu een receptenkookwedstrijd gelanceerd waarin de asperge de hoofdrol speelt. "Iedere inwoner, gepassioneerd door lekker eten en trots op het Haachtse witte goud, kan deelnemen door een eigen recept in te sturen", legt Bogaerts uit. "De asperge moet daarbij wel centraal staan." Een jury van ervaren koks, onder wie ook Haachtse gastronomische chef Rik Dumon, kiest zes inzendingen die door gaan naar de kookwedstrijd op 23 april.





Gastronomisch diner

"De geselecteerden zullen die avond hun gerecht samen in de groepskeuken van de Sint-Angelaschool bereiden", legt de chef van Restaurant Dumon in Wakkerzeel uit. "Met mijn collega-juryleden Frank Fol, Sven Ornelis en mogelijk Jeroen Meus kiezen we dan de winnaar. Die wordt voor een avond hulpkok in Dumon, en wordt er ook getrakteerd op een gastronomisch diner met het winnende gerecht en aangepaste wijnen voor tien personen. Het winnend gerecht komt bovendien in mijn restaurant als suggestie op de kaart."





Inschrijven voor de wedstrijd kan tot en met 31 maart. Meer info: www.haacht.be/witte-goud.