Haacht verwelkomt nieuwe inwoners 19 juni 2018

02u27 0

De gemeente Haacht hield onlangs naar jaarlijkse gewoonte een onthaalmoment voor haar nieuwe inwoners. Een honderdtal nieuwe Haachtenaren ging in op de uitnodiging van het gemeentebestuur en werden officieel verwelkomd. Na een korte uitleg over de gemeente, werd hen een glaasje aangeboden op het dakterras van het gemeentehuis. Nadien was iedereen welkom op het Breughelfeest in het gemeentelijk park; de ideale manier om kennis te maken met het verenigingsleven van hun nieuwe woonplaats en hun mede-inwoners. Haacht kent jaarlijks zo'n 400 'in- en uitstromers'.





(SPK)