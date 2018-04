Haacht vanaf Erfgoeddag 'Reusvriendelijke gemeente' 17 april 2018

Op Erfgoeddag, zondag 22 april, is het in Wakkerzeel (Haacht) groot feest. De geschied- en oudheidkundige verenigingen HAGOK, deKoraal en Tilloenk Leeft! slaan de handen in elkaar voor een 'Reuzendag'. In en om de oude pastorie van Wakkerzeel valt er die namiddag heel wat te beleven. Babs en Jan, de 'reuzen van Tilloenk' zetten vanaf 12 uur hun beste beentje voor. In de pastorie leer je meer over de historiek van de reuzen en ontdek je hoe ze gerestaureerd werden door leerlingen van Don Bosco Haacht. Erkend reuzenrestaurateur Lieve Lieckens uit Keerbergen begeleidt creatievelingen bij het maken van een mezenmandje. Voorts is er een streekproductenmarkt, en op een boekenbeurs stallen boekverkopers, heemkundige verenigingen en verzamelaars hun rijkdom aan boeken over onder meer geschiedenis, archeologie, heemkunde, erfgoed en kunst uit. Om 14 uur ontvangt Haacht officieel het label 'Reusvriendelijke gemeente'. De Reuzendag aan de Pastoriestraat 13 duurt tot 17 uur. De toegang is gratis. (SPK)