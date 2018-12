Haacht scoort goed in het terugdringen van huishoudelijk afval ADPW

20 december 2018

16u29 0

Vlaanderen blijft de hoeveelheid huishoudelijk afval verder terugdringen. De totale hoeveelheid huishoudelijk afval is in 2017 gedaald ten opzichte van de vorige jaren. Dat staat te lezen in officiële cijfers van Ovam. Haacht scoort bijzonder goed met ‘amper’ 80 kilogram restafval per inwoner.

In de regio Oost-Brabant werd zo’n 389 kg afval per inwoner ingezameld, waarvan 74% selectief. Dit brengt het aandeel van het restafval op 92 kg/inwoner. Een bijzonder goede score waarmee onze regio aan de top in Vlaanderen staat. Haacht blijkt een goede leerling, want met 80 kg/inwoner scoren we beduidend beter dan het gemiddelde van onze regio.

