Haacht 'plopt' nieuwe jaar in DIERVRIENDELIJK VUURWERK KNALT MEER DAN HELFT STILLER SVEN PONSAERTS

02u44 0 Sven Ponsaerts Haacht ontsteekt met oudejaar als enige gemeente geluidsarm vuurwerk. De vrees bestaat dat de stille vuurpijlen amper of niet boven de Haachtse kerk zullen uitkomen. Haacht In Haacht zal het traditionele nieuwjaarsvuurwerk tijdens de New Years Party dit jaar een stuk minder luid zijn. Voor zover bekend als enige in Vlaanderen zal de gemeente er om middernacht geluidsarme, diervriendelijke pijlen de lucht in schieten. Die zijn tot zo'n 65% 'stiller'. Om de spektakelwaarde te behouden, zal er 'in de finale' echter ook nog wel wat knalvuurwerk worden ontstoken.

Minister van Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA) en Gaia lanceerden enkele weken geleden nog een oproep in die zin. Toch opteren amper of geen steden en gemeente in Vlaanderen ervoor om deze jaarwisseling al op geluidsarm vuurwerk over te schakelen. Uitzondering is 'diervriendelijke gemeente' Haacht. "Wij slaagden er wel nog in om op die korte termijn het contract met onze vuurwerkmaker aan te passen, en hem voor hetzelfde budget voor geluidsarme vuurpijlen te doen kiezen", zegt schepen van Dierenwelzijn Dieter Van Besien (Groen). "Ons vuurwerk tijdens de New Years Party zal daardoor zo'n 65 procent minder luidruchtig zijn dan voorheen."





Gedempt

"Geluidsarm vuurwerk verschilt van traditioneel vuurwerk doordat de luide knallen bij de ontlading gedempt worden", legt Eric Tielemans van TNT Fireworks uit Lummen. "Het is vuurwerk zonder burst-lading - het chemische mengsel dat de vuurpijl in de lucht doet uiteenspatten, voor de mooie figuren zorgt, maar dus ook de luide knal veroorzaakt." Maar helemaal geluidloos zijn de diervriendelijke pijlen dus niet. "De ontploffing in de lucht is dan wel zowat de helft stiller, de ontstekingsknal van de 'stijglading' blijft wel nog altijd duidelijk hoorbaar", legt de bouwer van spektakelvuurwerken uit. "Echt geluidsarm krijg je het nooit."





Zelfde spektakel?

Sommigen vrezen dat het 'plopvuurwerk' met zijn beperkte maximumhoogte amper of niet zichtbaar boven de kerk uit zal komen. "Makkelijk wordt het inderdaad niet", weet Tielemans. "Waar traditioneel vuurwerk 140 tot 150 meter hoog gaat, is dat voor de geluidsarme versie slechts zo'n 30 meter. Om die reden in Haacht dan ook geen 'knetterfonteinen', die sowieso al lager blijven." Toch verzekert de vuurwerkmaker dat de spektakelwaarde aan de Markt van Haacht uiteindelijk niet minder zal zijn dan voorheen. "Er zullen dan ook niet uitsluitend geluidsarme pijlen worden ontstoken. Het wordt wel een mix van zowel geluidsarm als knalvuurwerk. Na 3 tot 4 'zachtere' minuten, volgt er nog een zestal 'luidruchtigere' waarin we eindigen met een 'mooi boeket'", legt Tielemans uit.





Haacht is dan ook de enige van de vijf locaties waar TNT Fireworks op oudejaar actief is waar geluidsarm vuurwerk zal worden ontstoken. Ook Gaia, dat enkele weken nog een demonstratie voor steden en gemeenten hield, heeft geen weet van andere diervriendelijke vuurwerkvertoningen in het land. "Wij verzorgen onder meer ook het grote vuurwerk in Brussel", zegt Tielemans. "Zoals de meeste steden en gemeenten redeneren ze ook daar: 'Eenmaal per jaar mag het eens goed kletteren'." De vuurwerkmaker wenst in Haacht uiteindelijk ook niet onder te doen voor de particulieren in de buurt. "We mogen ons als professionals toch ook niet laten uitlachen door particulieren, die sowieso wél hun vuurwerkfeestjes zullen houden", klinkt het.





Alternatieven bekijken

"Zie het als een soort 'overgangsoplossing'", kadert schepen Van Besien. "Naar de Primusfeesten en het daaropvolgend jaareinde toe gaan we met onze leverancier de mogelijkheden voor een alternatieve 0 en de eventuele integratie van extra muziek- en lichteffecten bekijken."





Zoals in de meeste gemeenten is het in Haacht ook met oudejaar verboden om zonder schriftelijke toestemming van de burgemeester zelf vuurwerk af te steken. Mits vergund kan dit ook uitsluitend tussen middernacht en één.