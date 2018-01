Haacht ontvouwt nieuw netwerk van 38 trage wegen 02u27 0 Haacht Na jaren van grondig evalueren en plannen, maakt de gemeente Haacht nu ook op het terrein zichtbaar werk van haar project 'Trage wegen'. Momenteel worden alle de 38 opnieuw opengestelde trage wegen van naambordjes voorzien, zodat ze duidelijk herkenbaar zijn.

De gemeente Haacht startte in 2011 met een project om deze, vaak in de vergetelheid geraakte verbindingswegjes voor niet-gemotoriseerd verkeer te herwaarderen. "De wegen en paden vooral bestemd voor wandelaars en fietsers werden aan de hand van een participatie-onderzoek geïnventariseerd. Vervolgens werd het gebruik ervan in kaart gebracht", zegt bevoegd schepen van Ruimtelijke Ordening Paul De Troyer (Groen).





Comfortabeler, veiliger en sneller

"Per weg werd onderzocht welke actie er ondernomen diende te worden: onderhouden, afschaffen, wijzigen of vrijmaken. Er werd zoveel mogelijk gekozen om wegen te behouden, open te maken of te verleggen." Op die manier werden 38 Haachtse voetwegen opnieuw opengesteld. 24, vooral historische en niet meer gebruikte, wegen werden afgeschaft. "Hierdoor ontstaat een netwerk van trage wegen waardoor de gebruiker zich veelal comfortabeler, veiliger en soms ook sneller kan verplaatsen dan met de wagen."





Benamingen

Het eerste trage weg-naambordje werd onlangs geplaatst aan de Mortelweg, die de Mortelstraat met de Terbankstraat verbindt. "Een werkgroep bepaalde de namen die op de bordjes kwamen. Daarbij werd vooral gekeken naar de historiek of omgevingskenmerken van de locatie. Voor sommige benamingen werd dan weer meer de humoristische kaart getrokken", weet De Troyer.





Voor het project ging de gemeente een samenwerkingsovereenkomst aan met de provincie, die onder meer het juridisch statuut van de wegen controleerde en instaat voor de aankoop en levering van de borden. De gemeente engageert zich tot het plaatsen en onderhouden van de naambordjes. (SPK)