Haacht feestend in openlucht van oud naar nieuw

Schepen van Jeugd Tom Van Der Auwera, Pascal Vandenhoudt, Dries L'heureux (vzw Ho8) en burgemeester Steven Swiggers stellen de New Years Party voor.

De Markt is op oudejaarsavond ondertussen een vertrouwde fuiflocatie geworden. Ook zondagavond en -nacht worden er weer tot wel 7.000 feestvierders verwacht voor een spetterende overgang in openlucht. De vzw Ho8 en de gemeente slaan daarvoor voor de vijfde maal de handen in elkaar. "De voorbije jaren zakten op oudejaarsnacht naar schatting telkens zo'n 7.000 feestvierders naar het marktplein af", weet Dries L'heureux van de vzw Ho8. "Dit jaar moeten we, zeker gezien het zachte weer dat wordt voorspeld, minstens even goed kunnen doen. Leuven uitgezonderd blijft een openluchtfeestje van dergelijke omvang uniek in de provincie. Bovendien is de toegang ook nu gratis." De 'New Years Party' start om 22 uur. (SPK)