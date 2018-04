Haacht eerste 'Reusvriendelijke gemeente' van Vlaanderen 25 april 2018

02u52 0 Haacht Haacht is de eerste 'Reusvriendelijke gemeente' van Vlaanderen. De gemeente en de vzw Tilloenk Leeft! kregen de erkenning van de stichting Reuzen in Vlaanderen zondag tijdens de Erfgoeddag in Wakkerzeel.

De Haachtse reuzen Jan en Babs van Tilloenk - man en vrouw - zagen het licht in 1930 ter gelegenheid van 100 jaar België. Het 88-jarige koppel, dat door de vzw Tilloenk Leeft! wordt beheerd, werd in 1976 letterlijk weer van (klooster)zolder gehaald, en in 2009 voor het eerst gerestaureerd. De voorbije twee jaar zorgden de leerlingen zesde jaar Lassen en Constructie van Don Bosco Haacht voor nieuwe, aluminium onderstellen, waardoor Jan en Babs heel wat aan gewicht verloren. Ter gelegeheid van de erkenning werden de twee ook in een volledig nieuwe, feestelijke outfit gestoken.





"Om de recent in het leven geroepen erkenning te kunnen krijgen, dient aan enkele voorwaarden te worden voldaan", zegt Johan Vencken, voorzitter van Reuzen in Vlaanderen. "De reuzen moeten zowel door de gemeente als onze stichting als immaterieel cultureel erfgoed zijn erkend, en ze dienen ook regelmatig zichtbaar te zijn, bijvoorbeeld tijdens optochten en exposities. Omdat dit hier het geval is, is Haacht de eerste van 16 gemeenten in Vlaanderen die het label ontvangt."





Volgens het verhaal is Reus Jan de zoon van de Antwerpse reus Antigoon, en vond hij tijdens het uitgraven van de vaart bij de Tildonkse reuzenvrouw in het bos van de graaf wat verzet. De Tilloenkse reuzen staan nog tot en met 18 mei tentoon in het Administratief Centrum van Haacht.





(SPK)