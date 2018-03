Haacht dooft lichten tijdens 'Earth Hour' 20 maart 2018

De gemeente Haacht zal op zaterdagavond 24 maart deelnemen aan het wereldwijde initiatief Earth Hour. De gemeente zal, om het signaal te geven dat de strijd tegen de klimaatverandering nog lang niet gestreden is, tussen 20.30 en 21.30 uur een deel van de openbare verlichting doven.





Ook de verlichting van de monumenten in de gemeente zal worden gedoofd. Haacht roept haar inwoners op om in het kader van de grote mondiale symbolische actie voor de planeet en het klimaat eveneens een uur lang de lichten te doven. (SPK)