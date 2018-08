Groen pleit voor openstelling jaagpad buiten werkuren 08 augustus 2018

02u34 0

Groen pleit ervoor om het momenteel afgesloten jaagpad in Tildonk (Haacht) buiten de werkuren open te stellen voor fietsers en wandelaars. "Doordat de laadkade van de firma André Celis in de industriezone Hambos met 120 meter erg lang is, is een ondertunneling omwille van de kostprijs geen optie", beseft Dieter Van Besien, lijsttrekker voor Groen Haacht. "Slagbomen zouden dat wél kunnen zijn: gesloten tijdens de werkuren, maar open buiten de werkuren, wanneer er op de site geen transportactiviteiten plaatsvinden. Bij IOK in Mol doen ze dat op dezelfde manier met poorten. Op die manier hoeven fietsers geen lange omleiding te maken via de straten rondom de bedrijfssite." De nv André Celis sloot, met toestemming van Waterwegen en Zeekanaal, het jaagpad langs de vaart in Tildonk ter hoogte van haar op- en overslagsite bijna vijf jaar geleden om veiligheidsredenen volledig af. Dit tot onbegrip van de vele fietsers die sindsien een omweg moeten maken langs onveiligere wegen. (SPK)