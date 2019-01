Groen Haacht schenkt cheque aan vzw Mamas for Africa KAR

02 januari 2019

16u48 0 Haacht Groen Haacht heeft 800 euro geschonken aan Mamas For Africa.

“Als goede doel kozen we voor de vzw Mamas For Africa omdat zij Afrikaanse vrouwen en meisjes steunen in hun strijd tegen geweld en uitbuiting”, zegt voorzitter Marian Ursi. Het geld sprokkelden ze bijeen door de verkoop van wafels en koekjes op de kerstmarkt in Haacht. “Verenigingen en vzw’s waar vrijwilligers zich inzetten voor een goeie zaak is een heel belangrijk onderdeel van de maatschappelijke verbondenheid in Vlaanderen. Dat maakt ons uniek, en dat moeten we koesteren. Daarom doen wij graag een extra inspanning om een steuntje in de rug te geven”, aldus Ursi. Vorig jaar ging de opbrengst naar de vzw Met Lege Handen.