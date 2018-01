Gratis auto via sozialsponsoring LOKALE ONDERNEMERS FINANCIEREN VOERTUIG VOOR PLAATSELIJKE 'GOEDE ZAAK' SVEN PONSAERTS

02u28 0 Foto Ponsaerts Enkele lokale handelaars bij de nieuwe 'gratis advertentiewagen' van het OCMW. Haacht Een gloednieuwe wagen gratis en voor niks voor het OCMW van Haacht. Het kon via Sozialsponsoring. Daarbij verbinden lokale ondernemers tegen betaling hun naam letterlijk aan de 'advertentiewagen voor de goede zaak' - een win-win.

Sozialsponsoring. Hier is de term nog betrekkelijk nieuw, maar in Duitsland is hij al ruim 20 jaar helemaal ingeburgerd. "Daar rijdt er in elke gemeente wel minstens één voertuig via 'sozialsponsoring' rond", weet Wim Luyten van Akzent Sozialsponsoring, een Duitse firma met sinds kort ook Vlaamse vertegenwoordiging. "In Wallonië gaat het inmiddels ook al hard, maar hier in Vlaanderen is het fenomeen met nog maar een 15-tal wagens op de baan dus nog nieuw. De formule bestaat erin dat lokale ondernemers samen een auto, camionette of lichte vrachtauto voor een plaatselijke 'goede zaak' financieren. Alle instanties uit de non-profit en de sociale profit-sector komen als gebruiker in aanmerking: OCMW's, scholen, jeugdverenigingen, vzw's actief in de gehandicaptenzorg of de sociale tewerkstelling, noem maar op. Vijf jaar lang kunnen ze vrij over het voertuig beschikken: gratis dus. Zonder addertje onder het gras", verzekert Luyten.





Samenwerking loont

Het OCMW van Haacht mocht onlangs haar nagelnieuwe, elektrische Renault Kangoo Z.E. - catalogusprijs 29.000 euro - in ontvangst nemen. Gratis dus. "Toegegeven, aanvankelijk leek het aanbod ook ons te mooi om waar te zijn. Maar na grondig onderzoek verdween dat wantrouwen", zegt OCMW-voorzitter Ilse Fillet. "Dankzij sozialsponsoring van lokale handelaars beschikken we nu over het perfecte 'dienstvoertuig', zonder dat de aanschaf enige impact heeft op de gemeentelijke financiën. Dit initiatief versterkt ook de band tussen handelaars en OCMW: Haachtenaars voor Haachtenaars. Een duidelijk voorbeeld dat samenwerking loont."





"De gebruiker staat alleen in voor het brandstofverbruik, het onderhoud en de verzekering", zeht Luyten. "Wij gaan voor hen op zoek naar voldoende adverteerders om de wagen mee te bestickeren: een 15-tal voor een gewone wagen, zo'n 20 tot 25 voor een bestelwagen of lichte vracht. Hiervoor wordt uitsluitend een beroep gedaan op plaatselijke adverteerders. Hun voordeel? Naast de voortdurende zichtbaarheid in eigen gemeente, is dat zeker ook de verbintenis van hun naam aan een sociaal initiatief. Dat lokaal engagement is voor de meeste adverteerders trouwens de belangrijkste drijfveer om mee te doen."





'Tegenprestatie'

Als 'tegenprestatie' engageert het OCMW er zich toe om met de auto prominent in het lokale straatbeeld aanwezig te zijn. "De wagen was broodnodig. Het plaatsbezoek van de maatschappelijk assistenten voor hun sociaal onderzoek, het overbrengen van vluchtelingen naar het lokaal opvanginitiatief, het ophalen van minder-mobiele cliënten,.... Tot dusver gebeurde het bij gebrek aan een dienstvoertuig allemaal met eigen vervoer van het personeel", klinkt het. "Onze advertentiewagen zal dus intensief worden gebruikt. Dat hij rijkelijk van sponsornamen is voorzien, stoort niet. Als gebruiker hadden we trouwens de mogelijkheid sponsors te weigeren. Zo konden in ons geval bijvoorbeeld café's, goksites, eroticazaken en politiek gekleurde instanties als ziekenfondsen zeker niet."