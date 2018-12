Gouden jubileum voor Bert en Malvine Stefan Van de Weyer

11 december 2018

16u15 0 Haacht Bert en Malvine leerden elkaar kennen in den Breughel tijdens een optreden van Dolf Pelgrims. Uiteindelijk werd het een dubbele aangelegenheid want de zus van Malvine trouwde met de broer van Bert.

Bert deed ingangsexamen om voor de Bank van Brussel, de latere BBL en huidige ING te werken. Dat deed hij zijn hele leven lang. Hij werkte in filialen in Leuven, Boortmeerbeek en Keerbergen. Het koppel kreeg twee kinderen; Johan, die met zijn gezin in Lubbeek woont, en Kathleen die met haar gezin in Veltem woont. Samen zorgden zij voor een enkele kleinkinderen.

Het koppel geniet nu van de rust, maar ze zitten niet stil. Eén van hun grootste hobby’s is wandelen, elke zondag wordt er immers gewandeld en soms tussendoor in de week ook.

Malvine is apetrots op haar siertuin die zeker gezien mag worden. Verder houdt ze zich nog graag bezig in het huishouden én ze kookt heel graag én goed. Bert schrijft verhalen die hij vervolgens voorleest aan de kleinkinderen. Verder was hij lang scheidsrechter in het Haachtse voetbal.

Het koppel ondernam eerder grote reizen, maar ze houden het nu liever bescheiden. Sankt Moritz en de Adriatische kust staan nog op de kalender.