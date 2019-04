Gouden huwelijk voor Roger en Hilda KAR

16 april 2019

17u13 0

Zeventigers Roger Engelborghs en Hilda Dekelver zijn 50 jaar getrouwd. Het gouden koppel leerde elkaar kennen in de befaamde discotheek Corso in Leuven. Trouwen deden ze na ongeveer drie jaar verkering. Daarna gingen ze voor lange tijd inwonen bij de ouders van Roger. Het was pas in 1991 dat ze naar hun nieuwbouwwoning trokken, na het overlijden van de ouders van Roger. Hij studeerde voor onderwijzer maar ging uiteindelijk als boekhouder aan de slag in Leuven. Hilda deed dezelfde job maar dan bij kleding Artoos en Milady in Haacht. Ze eindigde haar carrière bij Centea in Wespelaar. Het koppel gaat nog regelmatig naar Gambia, waar Roger ooit nog met de auto naartoe reed voor het goede doel. Daarnaast spelen ze nog tennis of genieten ze van een paar daagjes weg. Roger is voorzitter van de KWB en lid van de parochieploeg. Hilda is dan weer lid van Tildonk Bloemendorp. Het koppel kreeg 2 kinderen en 2 kleinkinderen.