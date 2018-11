Gouden huwelijk voor René en Josée KAR

26 november 2018

René (76) Michaux en Josée Verbisen (81) uit Haacht zijn vijftig jaar getrouwd. Ze leerden elkaar kennen in de frituur van de zus van Josée in Deurne. Het koppel verhuisde van Brussel naar de Meerstraat in Tildonk, om te eindigen in de Kapelleweg. Ze kregen een zoon Christiaan, die werkt als programmeur. René was een Franstalige meubelmaker die na zijn militaire dienst aan de slag ging voor Delhaize. Later deed hij de inrichting van grote labo’s. Gedurende 40 jaar deed hij dat in heel Frankrijk, waar ze ook vaak op vakantie gingen. Josée zorgt nog steeds voor het huishouden en René is een voortreffelijk kok met een voorkeur voor het bereiden van sauzen.