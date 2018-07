Gouden huwelijk voor Pierre en Mariëtte 19 juli 2018

02u28 0

Pierre Vandoren en Mariëtte Van Aerschot uit het Heike in Wespelaar (Haacht) zijn deze maand 50 jaar getrouwd. Pierre (70) en Mariëtte (70) zijn beiden getogen in Wespelaar. Pierre werkte zijn hele loopbaan, 35 jaar lang, bij drukkerij Ceuterick in Leuven. Mariëtte werkte 42 jaar als secretaresse voor de faculteit Geneeskunde van de KU Leuven. Er kwamen twee kinderen. Het koppel fietst nog graag en veel. Mariëtte doet ook aan bloemschikken en tuinieren. Het koppel is ook actief lid van het Davidsfonds.











(SPK)