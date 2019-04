Gouden huwelijk voor Marcel en Mariëtte KAR

19 april 2019

Vijftig jaar al delen Marcel Wauters (73) en Mariëtte Van Noten (71) lief en leed. Mariëtte heeft haar ganse jeugd in een zeer goed draaiend café op het Scharent gewoond. Volgens Mariëtte kwamen daar heel veel jonge mannen op tijd en stond een pintje drinken. En dat was niet anders met Marcel. Na een schoolfeest van Sint Angela sloeg de vonk over tussen de twee. Mariëtte werkte 41 jaar bij voedingsproducent Kraft. Marcel ging op zijn 52 met pensioen na een loopbaan bij de NMBS. Daarvoor werkte hij nog 7 jaren in de brouwerij van Haacht. Het koppel maakte veel verre reizen maar nu beperkt zich dat hoofdzakelijk tot Europa. En verder wordt er gelezen, er wordt in de tuin gewerkt en ze doen samen het huishouden en de boodschappen. Mariëtte is vooral gekend door haar grote inzet als OCMW-raadslid. Een groot feest met de familie volgt gegarandeerd.