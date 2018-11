Gouden huwelijk voor Jef (76) en Suzanne (75) KAR

28 november 2018

13u11 0

Groot feest bij Jef en Suzanne uit Haacht in december. Dan vieren ze hun vijftig jaar huwelijk met familie en vrienden op restaurant. De twee leerden elkaar kennen als buren. Suzanne moest asperges gaan steken in de tuin en Jef was ‘toevallig’ ook buiten. Nadien hielp hij haar nog met een boekbespreking en de bal ging aan het rollen. Na het huwelijk gingen ze wonen in een huis van de familie van Suzanne in de Vekestraat. Jef was technisch ingenieur en heeft altijd bij Honeywell gewerkt. Suzanne deed de boekhouding bij haar broer van de Fordgarage Ursi. Het koppel kreeg vier kinderen en ondertussen zijn er ook negen kleinkinderen. Het koppel hoopt binnenkort te kunnen verhuizen naar hun nieuwe woning.