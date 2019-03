Gouden bruiloft voor Eddy (74) en Eve (69) KAR

Edward, Eddy voor de vrienden, en Eve uit Haacht hebben hun 50-jarig huwelijk gevierd. Het echtpaar leerde mekaar kennen in dancing Rembrandt. Het was niet meteen liefde op het eerste gezicht, maar van het een kwam het ander. Ze trouwden op 30 augustus 1969. Eerst ging het van Hofstade naar Schaarbeek waar Eve vijf jaar een winkel uitbaatte. In afwachting van hun verhuis naar Haacht, verbleven ze er boven de winkel. Eddy bouwde een carrière uit in de luchtvaart terwijl Eve uiteindelijk thuis bleef om voor hun zoon Cliff te zorgen. Die zorgde op zijn beurt voor 2 kleinkinderen. Een favoriete bezigheid van het gezin was reizen met de mobilhome. Die reisjes beperken zich nu nog tot uitstapjes van 2 overnachtingen. Edward help zijn zoon met de zaak en hij zetelt nog in vier gemeentelijke adviesraden. Eve geniet van koken, wandelen, fietsen en lezen.