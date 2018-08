Goud voor Roger Puissant en Elvire Verhoeven 02 augustus 2018

02u25 0

Roger Puissant en Elvire Verhoeven uit de Kloosterstraat in Haacht waren op 22 juli precies 50 jaar getrouwd. Roger (74) werd geboren in Zaventem en was leerkracht in een gaf school voor visueel gehandicapten in Sint-Lambrechts-Woluwe. Elvire (74) werd geboren in Leuven en werkte als leerkracht in het Heilig-Hart in Heverlee. Het koppel kreeg drie kinderen, en er kwamen ook vier kleinkinderen. Roger en Elvire houden nog van cultuur en pikken graag een voorstelling, opera, film of optreden mee. Roger volgde als zanger na zijn loopbaan een opleiding klassieke zang aan het conservatorium. Elvire gaat nog meermaals per week sporten in de Sportoase én doet aan bloemschikken.





(SPK)