Goud voor Herman en Jeannine 25 mei 2018

Herman Verreth en Jeannine Van Bael uit de Puttekomheide in Haacht waren onlangs precies 50 jaar getrouwd. Herman (74) groeide op in Rijmenam en werkte eerst bij Hydrocotton. Daarna was hij nog 25 jaar lang actief bij de 'waterleiding'. Jeannine (68) is afkomstig uit Haacht en werkte bij de witloofwasserij en Marie Thumas in Mechelen. Het koppel kreeg een zoon, en twee kleindochters.





(SPK)